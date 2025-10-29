На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о попытках стран отойти от исторической общности с Россией

Песков: ряд стран пытается абстрагироваться от исторической общности с Россией
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целый ряд стран пытается уйти от исторической общности с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы знаем, что есть целые государства, которые пытаются абстрагироваться от этой исторической общности, которые пытаются противопоставлять историческим корням своих народов какие-то сиюминутные популистские цели, которые далеко не всегда отвечают интересам права», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Евразия — это не только география, а еще и «идея, мощность и историческая память».

По словам Пескова, в первую очередь речь идет о пространстве, где исторически вместе жили многие страны и народы. Он подчеркнул, что на территории Евразии когда-то существовало самое большое государство — Советский Союз, которое со временем прекратило свое существование. После этого появились многие независимые государства, однако народы остались теми же. Он добавил, что гармония, исторические корни и взаимная выгода при этом сохранились.

По мнению пресс-секретаря, именно это является залогом «той тяги», которую народы испытывают по отношению друг к другу, однако при этом не всегда руководство разных стран «отвечает чаяниям своих народов».

28 и 29 октября в Минске прошла международная конференция, посвященная обсуждению перспектив евразийской безопасности в условиях кризиса миропорядка, военно-политических противоречий и практически полного отсутствия коммуникаций между ключевыми игроками. Участие в конференции приняли представители более 40 стран и семи международных организаций, в частности, Сергей Лавров, глава МИД Венгрии и КНДР Петер Сийярто и Цой Сон Хи, спецпосланник правительства КНР по делам Евразии Сунь Линьцзян и другие.

Ранее Сийярто заявил о необходимости участия России в системе безопасности Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами