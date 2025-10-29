Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целый ряд стран пытается уйти от исторической общности с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы знаем, что есть целые государства, которые пытаются абстрагироваться от этой исторической общности, которые пытаются противопоставлять историческим корням своих народов какие-то сиюминутные популистские цели, которые далеко не всегда отвечают интересам права», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Евразия — это не только география, а еще и «идея, мощность и историческая память».

По словам Пескова, в первую очередь речь идет о пространстве, где исторически вместе жили многие страны и народы. Он подчеркнул, что на территории Евразии когда-то существовало самое большое государство — Советский Союз, которое со временем прекратило свое существование. После этого появились многие независимые государства, однако народы остались теми же. Он добавил, что гармония, исторические корни и взаимная выгода при этом сохранились.

По мнению пресс-секретаря, именно это является залогом «той тяги», которую народы испытывают по отношению друг к другу, однако при этом не всегда руководство разных стран «отвечает чаяниям своих народов».

28 и 29 октября в Минске прошла международная конференция, посвященная обсуждению перспектив евразийской безопасности в условиях кризиса миропорядка, военно-политических противоречий и практически полного отсутствия коммуникаций между ключевыми игроками. Участие в конференции приняли представители более 40 стран и семи международных организаций, в частности, Сергей Лавров, глава МИД Венгрии и КНДР Петер Сийярто и Цой Сон Хи, спецпосланник правительства КНР по делам Евразии Сунь Линьцзян и другие.

Ранее Сийярто заявил о необходимости участия России в системе безопасности Европы.