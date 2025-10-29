На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков высказался о безопасности РФ и Белоруссии на фоне угроз Прибалтики и Польши

Песков: РФ и Белоруссия вряд ли смогут ощущать себя в безопасности уже завтра
MGID360 TV/YouTube

Россия и Белоруссия вряд ли смогут «буквально завтра» ощутить себя в полном безопасности на фоне высказываний Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что и мы, и наши друзья из Белоруссии, наши союзники в Белоруссии, могут вот буквально завтра ощутить себя в полной безопасности», — сказал представитель Кремля.

Песков предложил послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, из Польши и Великобритании, чтобы все стало ясным.

В частности, в конце сентября агентство Bloomberg сообщило, что европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности сбивать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО. До этого о праве альянса сбивать истребители и беспилотники РФ говорил президент США Дональд Трамп, его позицию поддержал генсек НАТО Марк Рютте. При этом CNN утверждает, что единства по этому вопросу у стран Запада пока нет. В Кремле обвинения в нарушении границ других стран назвали бездоказательными, а российский посол во Франции заявил, что если НАТО атакует российские самолеты, то «будет война». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что дополнительные меры защиты РФ не нужны при отсутствии угрозы из Европы.

