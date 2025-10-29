Спикер воронежской гордумы Дьяченко досрочно уволен с военной службы

Спикера думы в Воронеже Дьяченко уволили с военной службы в звании полковника

Спикера городской думы в Воронеже Андрея Дьяченко досрочно уволили с военной службы в запас, присвоив ему звание полковника. Об этом сообщили в гордуме порталу «Площадь выбор думающих».

Приказ об увольнении Дьяченко с военной службы подписал министр обороны России Андрей Белоусов. В воронежской Думе уточнили, что подобное решение было принято в связи с избранием Дьяченко депутатом представительного органа местного самоуправления муниципального образования.

Известно, что спикер воронежской гордумы является Героем России, он участвовал в боевых действиях в Сирии.

До этого бывший депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов заключил контракт с Минобороны РФ и ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По предварительной информации, Бурнашов проходит службу в 88-й разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола». Отмечается, что большая часть военнослужащих в этом подразделении — футбольные фанаты.

В 2022 году Алексея Бурнашова приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти.

Ранее участник СВО ушел с военной службы для работы главой поселения на Алтае.