В Кремле призвали Францию доказать причастность РФ к осквернению мемориала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция должна подкрепить аргументацией обвинения в адрес РФ о подготовке осквернения мемориала жертвам Холокоста.

«Если Франция обвиняет Россию в участии в этом действии, если эти обвинения прозвучат в ходе судебного процесса, то они должны быть подкреплены сколь-нибудь достоверными доказательствами или аргументацией. Если этого не произойдет, то, наверное, это бросает тень на тех, кто такие обвинения оглашает», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь отметил, что, как правило, подобные обвинения остаются голословными.

29 октября в Париже стартовал процесс над тремя гражданами Болгарии, обвиняемыми в осквернении мемориала жертвам Холокоста.

Инцидент произошел в мае прошлого года: трое мужчин оставили красные отпечатки ладоней на Стене Праведников — мемориале, посвященном спасителям евреев во время Второй мировой войны. По данным Politico, злоумышленников задержали на месте, когда один из них пытался снять происходящее на видео.

По данным следствия, все трое являются гражданами Болгарии. Двое подозреваемых были экстрадированы во Францию, еще один, которого обвиняют в финансировании акции, находится под арестом в Хорватии. Один из предполагаемых организаторов, Мирчо Ангелов, объявлен в розыск; в его социальных сетях обнаружены изображения с неонацистской символикой.

Французские власти и спецслужбы, включая национальное агентство по мониторингу дезинформации Viginum, связали происшествие с попытками России дестабилизировать ситуацию и расколоть общество. Как утверждает ведомство, распространением сообщений о нападении занималась сеть фейковых аккаунтов, предположительно связанных с российскими структурами.

