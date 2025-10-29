Наталья Поклонская назвала журналиста Мардана «рефлексирующей дамочкой»

Советник Генпрокурора России Наталья Поклонская прокомментировала свое решение о смене имени на Радведу, ответив раскрывшему эти данные журналисту Сергею Мардану. Пост об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

Поклонская связала решение о смене имени с угрозами и покушениями на себя, в связи с которыми она принимает меры, в том числе меняет личные данные.

«Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье», — написала она.

Также советник главы российского ведомства назвала журналиста Мардана «рефлексирующей дамочкой», отметив, что его действия недопустимы или вовсе преступны.

«Яйца – это не всегда то, что мешает танцору; иногда это выражение несет другой смысл. Но, к примеру, не у всех они есть, как, похоже, у вас», — обратилась Поклонская к Мардану.

До этого журналист опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент страницы из дела, рассматриваемого в Гагаринском районном суде Москвы, из которого следует, что Поклонская официально сменила имя на Радведу.

Ранее активист попросил привлечь Поклонскую за разжигание религиозной розни.