На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Наталья Поклонская назвала журналиста Мардана «рефлексирующей дамочкой»

Поклонская прокомментировала заявление журналиста Мардана о смене ее имени
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Советник Генпрокурора России Наталья Поклонская прокомментировала свое решение о смене имени на Радведу, ответив раскрывшему эти данные журналисту Сергею Мардану. Пост об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

Поклонская связала решение о смене имени с угрозами и покушениями на себя, в связи с которыми она принимает меры, в том числе меняет личные данные.

«Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье», — написала она.

Также советник главы российского ведомства назвала журналиста Мардана «рефлексирующей дамочкой», отметив, что его действия недопустимы или вовсе преступны.

«Яйца – это не всегда то, что мешает танцору; иногда это выражение несет другой смысл. Но, к примеру, не у всех они есть, как, похоже, у вас», — обратилась Поклонская к Мардану.

До этого журналист опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент страницы из дела, рассматриваемого в Гагаринском районном суде Москвы, из которого следует, что Поклонская официально сменила имя на Радведу.

Ранее активист попросил привлечь Поклонскую за разжигание религиозной розни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами