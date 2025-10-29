На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко одобрил изменения в соглашение с Россией о свободе передвижения

Лукашенко одобрил проект поправок в соглашение с Россией о свободе передвижения
Белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение с РФ о равных правах граждан на свободу передвижения от 24 января 2006 года. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов республики.

«Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств», — говорится в документе.

Президент Белоруссии также поручил местному МВД провести переговоры по законопроекту, а также вносить в него непринципиальные изменения при необходимости и подписать протокол после достижения договоренности в его рамках.

До этого глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков в ходе встречи в Минске договорились о дальнейшем взаимодействии при противодействии агрессии «коллективного Запада».

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, министры в ходе переговоров обсудили сотрудничество двух стран, международную повестку, межмидовское взаимодействие, включая взаимное расширение дипломатического представительства, а также «ежегодное совместное заседание коллегии МИД России и МИД Беларуси, намеченное на конец ноября».

Ранее Лукашенко рассказал, собираются ли Белоруссия и РФ нападать на Европу.

