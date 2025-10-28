На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Невозможно»: в Европе сделали заявление о шансах Украины вернуть территории

МО Италии: Украина не сможет вернуть потерянные с 2014 года территории
Reuters

Украина не сможет вернуть утраченные с 2014 года территории. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в книге тележурналиста Бруно Веспы, передает РИА Новости.

«Возвращение территорий, утраченных в 2014 году и после февраля 2022 года, сегодня всеми считается невозможным. Россия никогда их не отдаст», — подчеркнул он.

По словам Крозетто, Украина даже с помощью европейских союзников не сможет выйти на рубежи до начала СВО.

На фоне такого заявления итальянская газета L'Antidiplomatico писала, что на Украине «фронта больше нет», украинская армия продолжает терять населенные пункты.

Как отмечалось в материале, многие города были потеряны ВСУ, но украинским солдатам «не дают отступить или сдаться», чтобы на Западе можно было «продать сказку» о том, что эти территории все еще находятся в руках украинской армии.

Ранее МО РФ сообщило о пресечении попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске.

Переговоры о мире на Украине
