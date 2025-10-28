На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Фронта больше нет»: в Европе заявили о крахе армии Украины

L'Antidiplomatico: украинская армия в зоне СВО оказалась разбита
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

На Украине «фронта больше нет», украинская армия продолжает терять населенные пункты. Так ситуацию в зоне СВО оценила итальянская газета L'Antidiplomatico.

«Фронта больше нет, вместо него решето, российская армия повсюду, четкой линии соприкосновения больше нет», — пишет издание.

Как отмечается в материале, многие города были потеряны ВСУ, но украинским солдатам «не дают отступить или сдаться», чтобы на Западе можно было «продать сказку» о том, что эти территории все еще находятся в руках украинской армии.

В такой ситуации украинский лидер Владимир Зеленский все же намерен «хвастаться несуществующим фронтом», пишет газета.

На этом фоне МО РФ сообщало, что штурмовые группы второй армии Вооруженных сил (ВС) России ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Ранее МО РФ сообщило о пресечении попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами