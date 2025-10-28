Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал планы Франции направить войска на Украину. Он напомнил, что Париж имеет виды на Одессу и Ильичевск, желая получить контроль над логистикой, а в перспективе разместить там военные базы.

«Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», — предположил Кнутов.

Фактически, по его словам, речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки контингента, добавил он.

28 октября в Службе внешней разведки РФ сообщили, что по указанию президента Франции Эммануэля Макрона Генштаб готовит двух тысяч военных к развертыванию на Украине. В настоящий момент они находятся в Польше, получают вооружение и технику. В ближайшие дни планируется переброска французского контингента в центральные области Украины.

Ранее в СВР узнали о подготовке Францией госпиталей для приема раненых.