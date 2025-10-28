СМИ сообщили о переполненности тюрьмы, в которой пребывает Саркози, почти в два раза

RTL: парижская тюрьма, в которой содержится Саркози, заполнена на 180%

Парижская тюрьма, в которой содержится экс-президент Франции Николя Саркози, заполнена на 180%. Об этом сообщает французское издание RTL со ссылкой на источники.

По данным журналистов, в соответствии с законодательством Франции, тюрьма должна предоставлять заключенным, которым еще не вынесен окончательный приговор, не менее трех комнат для свиданий в неделю.

«Это отчасти связано с переполненностью. Действительно, заполненность тюрьмы Ля-Санте составляет 180%», — говорится в публикации.

Однако руководство учреждения делает исключение для Саркози — он может видеться с семьей четыре раза в неделю. Кроме того, по информации издания, продолжительность его свиданий значительно выше, чем у других заключенных.

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже, где будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека». Адвокаты уверены, что уже к Рождеству он выйдет на свободу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщали о переполохе в первые дни пребывания Саркози в тюрьме.