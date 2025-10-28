На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили заявление Туска о праве Украины атаковать объекты РФ в Европе

Песков обвинил Польшу в оправдании терроризма
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлением премьер-министра Польши Дональда Туска о праве Украины наносить удары по российским объектам в Европе назвал республику государством, оправдывающим терроризм. Представитель Кремля прокомментировал ситуацию в ходе регулярного брифинга с журналистами.

Он отметил, что слова Туска в первую очередь должны быть услышаны в Европейском союзе (ЕС). По мнению Пескова, любой здравомыслящий человек на месте руководства регионального содружества начал бы испытывать опасения.

«[Польша] оправдывает терроризм и отстаивает право других государств на террористические действия», — подчеркнул пресс-секретарь.

Также он оценил предложение президента Литвы Гитанаса Науседы ограничить транзит в Калининград. Песков рассказал, что в Кремле знают об этом заявлении литовского лидера.

«Будем обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом», — добавил пресс-секретарь.

27 сентября Туск сообщил, что Украина якобы имеет право атаковать российские объекты в Европе. Таким образом он прокомментировал решение польского суда, заблокировавшего запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на газопроводе «Северный поток».

Ранее в Совете Федерации РФ обвинили Польшу в попытках разжечь третью мировую войну.

