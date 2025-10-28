Трамп заявил о готовности направить в проблемные города «больше, чем Нацгвардию»

США для обеспечения порядка готовы направить дополнительные силы в проблемные города, если Национальной гвардии окажется недостаточно. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе речи на борту авианосца USS George Washington, передает РИА Новости.

«У нас есть проблемные города, и мы не можем позволить, чтобы они оставались такими. Мы уже направляем Национальную гвардию, и если этого будет недостаточно — направим больше, чем только Нацгвардию, потому что города должны быть безопасными», — сказал глава Белого дома.

В августе телеканал Fox News сообщил, что США намерены мобилизовать 1,7 тыс. военнослужащих Нацгвардии. Эти силы будут направлены для оказания помощи министерству внутренней безопасности в 19 штатах с целью противодействия преступности и нелегальной миграции.

В список штатов, где будет развернуто подкрепление Нацгвардии, входят: Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Луизиана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта, Вирджиния и Вайоминг.

Ранее суд в США запретил Трампу вводить Нацгвардию в Чикаго.