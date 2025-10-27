Конгрессвумен Луна назвала социопатами тех, кто осуждает переговоры по Украине

Конгрессвумен Анна Паулина Луна назвала социопатами тех политиков в Европейском союзе (ЕС), которые выступают против переговоров по украинскому урегулированию. Об этом она написала в соцсети X.

«Я смотрю, как политики в Евросоюзе осуждают мирные переговоры между Россией и Украиной, хотя ни один из них не воюет на передовой. <...> Они призывают к стиранию целых поколений русских и украинских семей. Это социопатия», — написала Луна.

21 октября агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны и Украина готовят 12-пунктный план прекращения боевых действий.

По информации источника журналистов, выполнение плана будет контролироваться международным мирным советом под председательством президента США Дональда Трампа.

Основные положения документа включают прекращение огня и обязательство сторон остановить территориальные наступления, возвращение на Украину всех «депортированных детей», полномасштабный обмен военнопленными, предоставление Украине гарантий безопасности и финансирования восстановления, ускоренный путь вступления Украины в ЕС.

Ранее саммит ЕС призвал ускорить милитаризацию сообщества.