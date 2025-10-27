На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турция и Британия заключили соглашение о сотрудничестве по истребителям

Эрдоган и Стармер подписали меморандум о сотрудничестве по самолетам Eurofighter
Ints Kalnins/Reuters

Президет Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали меморандум о сотрудничестве по истребителям Eurofighter. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе переговоров делегаций были подписаны соглашения о закупке истребителей Eurofighter Typhoon. Только что мы с господином премьер-министром подписали в вашем присутствии декларацию о сотрудничестве по этому вопросу», — сказал Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с британским премьером.

Политик отметил, что Турция и Великобритания являются двумя близкими союзниками, поэтому турецкая сторона рассматривает заключенные договоренности как новый символ стратегических отношений между странами.

«Я благодарю господина Стармера и его команду за работу, проделанную Соединенным Королевством в интересах консорциума Eurofighter. Я также выражаю признательность лидерам других стран - участниц консорциума за их конструктивную позицию», — сказал Эрдоган.

Новость дополняется.

