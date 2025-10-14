Захарова раскритиковала журнал Time за обложку с Трампом

Захарова: фотографию Трампа для обложки Time выбирали злые и нездоровые люди

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала журнал Time за фотографию президента США Дональда Трампа, опубликованную на его обложке. Своим недовольством она поделилась в собственном Telegram-канале.

По ее словам, эта фотография гораздо больше говорит о тех, кто ее выбирал, чем об американском лидере.

«Такую фотографию могли поставить только нездоровые люди, люди озабоченные, пропитанные злобой, ненавистью, не исключаю, что извращенцы», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что это же издание выносило на обложку комплементарные фотографии экс-президента США Джо Байдена, несмотря на его физическую немощь. Она добавила, что этот инцидент является саморазоблачительным для журнала Time.

Американский журнал Time поместил на обложку президента США после достижения Израилем и палестинским движением ХАМАС соглашения о прекращении огня в Газе.

На обложке представлена статья Эрика Кортеллессы «Его триумф», оформленная фотографией Трампа из ракурса снизу вверх. В нижнем левом углу обложки размещены заголовки и авторы, которые ранее опубликовали в журнале материалы, посвященные роли Трампа в окончании военных действий в секторе Газа. Среди них: Эхуд Барак и его материал «Лидер, который нужен Израилю», а также Мухаммед ибн Абдул-Карим аль-Иса с материалом «Как восстанавливается Газа».

Ранее Трамп раскритиковал Time за «самое ужасное» фото на обложке.