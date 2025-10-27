На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Венгрии заявили о невозможности членства Украины в ЕС из-за Орбана

Сийярто: при Орбане переговоры о вступлении Украины в Евросоюз не начнутся
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что при нынешнем правительстве страны во главе с премьер-министром Виктором Орбаном переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) не начнутся. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы можете быть уверены в том, что пока я являюсь министром иностранных дел, а Виктор Орбан — премьер-министром, вступление Украины в ЕС не начнется», — сказал дипломат.

24 октября Сийярто заявил в интервью журналу American Conservative, что европейские чиновники нарушают законы Евросоюза (ЕС), вводя санкции против России. По его мнению, с таким же успехом они могут пойти против стран блока в вопросе его расширения. По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, принимая запрет на импорт российских нефти и газа, инициаторы подавали этот вопрос как исключительно торговый. В действительности же это была санкция, введение которой в соответствии с законами ЕС требует единогласного решения.

Ранее в Польше пригрозили Венгрии подрывом «Дружбы».

