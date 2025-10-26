Дипломат Аро: Киев не может добиться победы в конфликте

Боевые действия на Украине завершатся либо победой России, либо переговорами, заявил бывший представитель Франции при ООН Жерар Аро. Об этом сообщает Journal du Dimanche.

Дипломат отметил, что знает только два способа положить конец конфликту. Это либо полная победа одной из сторон, либо переговоры. Но победу может одержать лишь Москва, но не Киев. Поэтому Запад должен быть заинтересован в проведении переговоров с Россией.

Аро подчеркнул, европейцы не будут умирать за Украину, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится лишь абстрагироваться от конфликта.

26 октября бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ Ральф Боссхард заявил, что Европа недооценивает качество и силу оружия Вооруженных сил России, это серьезная ошибка в отношениях с Москвой.

Ранее премьер Польши рассказал, сколько еще готова воевать Украина.