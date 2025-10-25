Орбан собирается встретиться с папой Римским и премьером Италии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 октября проведет встречи с папой Римским Львом XIV и главой правительства Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщает итальянская газета Domani со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно публикации, утренняя аудиенция у папы Римского в Ватикане будет включать переговоры с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Основными темами станут конфликт на Украине и вопросы защиты прав человека.

Во второй половине дня Орбан встретится с Джорджей Мелони в правительственном дворце Киджи. Как отмечает издание, визит оформлен как дипломатическая вежливость, но его целью является обсуждение актуальных вопросов европейской политики.

По данным СМИ, Орбан стремится заручиться международной поддержкой на фоне предстоящих весной 2026 года выборов в Венгрии, где его позиции по опросам начали ослабевать. Несмотря на провозглашение Венгрии «островом мира», страна продолжает активную дипломатическую деятельность.

22 октября сообщалось, что Виктор Орбан готовится нанести визит в Вашингтон.

Ранее Орбан рассказал о быстром методе завершения конфликта на Украине.