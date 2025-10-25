На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии узнали о планах ЦРУ завербовать Черчилля

Telegraph: ЦРУ хотело завербовать Черчилля для ведения пропаганды в СССР
true
true
true
close
imago stock&people/Global Look Press

В рассекреченных документах ЦРУ обнаружились сведения о планах американской разведки привлечь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля к трансляции антикоммунистических идей в Советском Союзе в 1950-х годах. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Согласно статье, «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), действовавшее при поддержке ЦРУ в Восточной Европе и нацеленное на СССР, рассчитывало использовать авторитет британского премьера времен Второй мировой войны для формирования негативного отношения к коммунистическому руководству у советских слушателей.

По словам журналистов, с 14 марта по 5 мая 1958 года руководство радиостанции, финансируемой американской разведкой, разрабатывало пропагандистскую операцию, направленную на «стимулирование инакомыслия» и «подрыв веры в любые формы марксизма». В этот период руководители радиостанции сообщили ЦРУ в штате Вирджиния о подготовке специального цикла передач, приуроченных к 75-летию со дня кончины Карла Маркса.

В рассекреченном письме имя Черчилля упоминается в списке британских деятелей, которых планировалось привлечь к участию в этих передачах. В документе также перечислялись потенциальные участники из других стран, такие как экс-президент Франции Жюль Венсан Ориоль и вице-канцлер Австрии Бруно Питтерман.

Однако информации о том, делали ли в итоге предложение Черчиллю о сотрудничестве, нет.

Ранее СМИ сообщили, что британская разведка MI6 будет вербовать россиян через даркнет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами