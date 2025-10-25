В Британии узнали о планах ЦРУ завербовать Черчилля

В рассекреченных документах ЦРУ обнаружились сведения о планах американской разведки привлечь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля к трансляции антикоммунистических идей в Советском Союзе в 1950-х годах. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Согласно статье, «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), действовавшее при поддержке ЦРУ в Восточной Европе и нацеленное на СССР, рассчитывало использовать авторитет британского премьера времен Второй мировой войны для формирования негативного отношения к коммунистическому руководству у советских слушателей.

По словам журналистов, с 14 марта по 5 мая 1958 года руководство радиостанции, финансируемой американской разведкой, разрабатывало пропагандистскую операцию, направленную на «стимулирование инакомыслия» и «подрыв веры в любые формы марксизма». В этот период руководители радиостанции сообщили ЦРУ в штате Вирджиния о подготовке специального цикла передач, приуроченных к 75-летию со дня кончины Карла Маркса.

В рассекреченном письме имя Черчилля упоминается в списке британских деятелей, которых планировалось привлечь к участию в этих передачах. В документе также перечислялись потенциальные участники из других стран, такие как экс-президент Франции Жюль Венсан Ориоль и вице-канцлер Австрии Бруно Питтерман.

Однако информации о том, делали ли в итоге предложение Черчиллю о сотрудничестве, нет.

Ранее СМИ сообщили, что британская разведка MI6 будет вербовать россиян через даркнет.