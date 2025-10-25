Песков назвал злом переход за грани приличия в публикациях СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал злом случаи, когда СМИ перестают соблюдать рамки приличия. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, у журналистов существует не только юридическая, но и фактическая ответственность, и это «очень тонкий момент», считает Песков. Главным воплощением этой проблемы он назвал французский сатирический журнал Charlie Hebdo.

«Это все из той же сферы. Этические права, этические обязанности. Должны ли СМИ нести вот эту обязанность в сфере этики? В конце концов, просто существуют правила приличия. Что касается ситуации, когда все выходит за рамки приличия - это как раз и есть такой кризис Charlie Hebdo, наверное, для СМИ, для информационщиков всех стран мира. Я лично считаю, что это зло», — сказал он.

В то же время, отметил пресс-секретарь российского лидера, регламентировать эту сферу сложно, потому что требуется определить границы «хорошего» и «плохого». По словам Пескова, ответы на часть этих вопросов есть в законах РФ. Так, предусмотрена, например, ответственность за разжигание розни, напомнил представитель Кремля.

Ранее Charlie Hebdo подал в суд из-за «пророссийских» карикатур на Зеленского.