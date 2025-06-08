Политик Филиппо раскритиковал внешний вид жены Макрона

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит выбрала неуместную обувь во время государственного визита в Монако. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Бриджит?» — написал политик.

Филиппо также опубликовал ролик, на котором видно, как первая леди Франции вместе с княгиней Шарлен идут вдоль бортика бассейна. Брижит Макрон была одета в белые кроссовки.

26 мая жена французского лидера Брижит ударила Макрона по лицу после прилета во Вьетнам, а затем демонстративно отказалась подавать руку. По информации источников, супруги якобы просто решили «подурачиться», поэтому говорить о серьезном конфликте не приходится. Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что на Западе и в этот раз все объяснят «рукой Кремля». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков отреагировал на скандал с пощечиной Макрону.