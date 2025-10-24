СМИ сообщают, что Трамп может атаковать объекты на территории Венесуэлы

CNN: Трамп планирует наносить удары по объектам производства кокаина в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп планирует нанести удары по объектам производства кокаина в Венесуэле. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников американской администрации.

«Трамп рассматривает планы по нацеливанию на предприятия по производству кокаина и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы», — говорится в публикации.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято. Один из чиновников, непосредственно участвовавших в обсуждениях, заявил, что американскому президенту было предложено несколько вариантов, планирование ведется на уровне правительства США.

Накануне в Пентагоне заявили, что США направит авианосную ударную группу в зону Южного командования Вооруженных сил. Авианосец Gerald R. Ford Вооруженных сил США будет задействован в операциях против наркокартелей, отметили в ведомстве.

23 октября Трамп заявил, что американские вооруженные силы могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в странах Латинской Америки.

Ранее Трамп заявил об уничтожении «большой подводной лодки с наркотиками».