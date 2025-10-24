Замглавы Росморречфлота Ташимов назначен замминистра транспорта РФ

Борис Ташимов, ранее занимавший пост заместителя руководителя Росморречфлота, назначен на должность заместителя министра транспорта Российской Федерации. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Назначить Ташимова Бориса Манашировича заместителем Министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Борис Ташимов в 2008 году окончил МГИМО по специальности «мировая экономика». Позже, в 2018 году, он завершил обучение в Государственном морском университете имени Адмирала Ушакова по программе «Технология транспортных процессов».

С 2018 по 2022 год Ташимов занимал должность заместителя генерального директора Росморпорта, где в его обязанности входило стратегическое развитие предприятия, формирование единой политики в области строительства и модернизации портовой инфраструктуры.

В октябре 2022 года он был назначен заместителем руководителя Росморречфлота, где отвечал за стратегическое развитие, формирование и реализацию политики в области строительства и модернизации портовой инфраструктуры.

