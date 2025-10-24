На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Замглавы Росморречфлота Ташимов назначен замминистра транспорта РФ

Замглавы Росморречфлота Борис Ташимов занял пост замминистра транспорта РФ
true
true
true
close
Сергей Карпухин/ТАСС

Борис Ташимов, ранее занимавший пост заместителя руководителя Росморречфлота, назначен на должность заместителя министра транспорта Российской Федерации. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Назначить Ташимова Бориса Манашировича заместителем Министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Борис Ташимов в 2008 году окончил МГИМО по специальности «мировая экономика». Позже, в 2018 году, он завершил обучение в Государственном морском университете имени Адмирала Ушакова по программе «Технология транспортных процессов».

С 2018 по 2022 год Ташимов занимал должность заместителя генерального директора Росморпорта, где в его обязанности входило стратегическое развитие предприятия, формирование единой политики в области строительства и модернизации портовой инфраструктуры.

В октябре 2022 года он был назначен заместителем руководителя Росморречфлота, где отвечал за стратегическое развитие, формирование и реализацию политики в области строительства и модернизации портовой инфраструктуры.

Ранее Николай Бегчин был назначен на должность заместителя министра финансов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами