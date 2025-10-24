Захарова: Россия вывезла из сектора Газа 47 своих граждан и их родственников

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила об эвакуации из сектора Газа почти полусотни российских граждан вместе с членами их семей, имеющими палестинское гражданство. Об этом она рассказала в интервью RT.

«Представительство Российской Федерации при ПНА вместе с посольством Российской Федерации в Иорданском Хашимитском Королевстве оказало содействие в выезде из сектора Газа 47 гражданам России и их ближайшим родственникам-палестинцам», — указала представитель дипломатического ведомства.

В МИД подчеркнули, что территорию Газы покинули 15 граждан Российской Федерации и 32 палестинца, среди которых 15 – несовершеннолетние. Отмечается, что один из эвакуированных, 2007 года рождения, страдающий детским церебральным параличом, был вывезен в рамках программы медицинской эвакуации, организованной Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.