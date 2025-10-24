КНР призвала США прекратить кибератаки на инфраструктуру страны

Представитель МИД Китая Го Цзякунь призвал Агентство национальной безопасности (АНБ) США остановить кибератаки, направленные на критически важные объекты инфраструктуры КНР. Об этом пишет ТАСС

«Китай решительно осуждает кибератаки правительства США, направленные против критически важной инфраструктуры нашей страны, которые представляют собой подготовку к дальнейшим крупномасштабным разрушительным операциям», — отметил он

По словам дипломата, Соединенные Штаты являются «крупнейшим источником кибератак в мире». Го Цзякунь также назвал действия Вашингтона, который систематически обвиняет Пекин в киберпреступлениях без предоставления каких-либо доказательств, «крайне безответственными».

Го Цзякунь заверил, что КНР предпримет все необходимые меры для защиты своего суверенитета в киберпространстве и обеспечения сетевой безопасности.

В июле Bloomberg сообщило о кибератаке на национальное управление ядерной безопасности США. Отмечалось, что к атакам могут быть причастны якобы связанные с Пекином группировки Linen Typhoon и Violet Typhoon.

Ранее число кибератак на логистику в России рекордно выросло.