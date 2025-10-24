На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский политик: ЕС поставил Украине условие для продолжения помощи

Экс-премьер Азаров: ЕС хочет создать из Украины страну-армию
Global Look Press

Евросоюз стремится создать из Украины «страну-армию», это станет условием для дальнейшей помощи ЕС Киеву. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер страны Николай Азаров.

«ЕС из Украины будет создавать страну-армию, страну военное поселение. Лишь на этих условиях ей продолжат давать деньги», — подчеркнул он.

При этом, обратил внимание политик, финансовая ситуация и во Франции, и в Германии, и вообще в ЕС «не блещет».

На этом фоне лидеры ЕС, по оценке Азарова, ведут себя так, будто «после них хоть потоп»: отменяют все долговые ограничения и высасывают из своих экономик сотни миллиардов.

24 октября газета La Stampa узнала о том, что США и НАТО давят на Италию, чтобы Рим начал покупать оружие у Штатов для Киева.

По информации газеты, президент США Дональд Трамп лично просил премьер-министра Джорджу Мелони приложить усилия в рамках инициативы.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО передает Украине списанное оружие.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
