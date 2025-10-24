Новый премьер Японии не стала говорить о санкциях против России в программной речи

Премьер Японии Такаити не сказала о поддержке Украины в программной речи

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити не стала говорить о поддержке Украины и санкциях против России в своей программной речи. Трансляция выступления проводилась на сайте японского парламента.

В своей речи глава японского кабмина упомянула о планах «на решение проблемы» южной части Курильских островов и заключение мирного соглашения с Россией. При этом Такаити отметила, что сейчас отношения Токио и Москвы сложные.

Предшественники Такаити на посту главы правительства Фумио Кисида и Сигэру Исиба использовали формулировки о поддержке Украины и санкциях против России в своих выступлениях.

Санаэ Такаити стала первой женщиной в истории, занявшей пост премьер-министра Японии. 4 октября она выиграла выборы на должность председателя правящей Либерально-демократической партии. Как ей удалось возглавить кабмин и чего ждать от нового правительства страны — в материале «Газеты.Ru».

