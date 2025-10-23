«Катастрофических последствий не будет»: эксперт успокоил россиян на фоне санкций

Новые американские санкции против российского нефтяного сектора не приведут к катастрофическим последствиям в экономике РФ. Об этом aif.ru заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Здесь никаких катастрофических последствий не будет», — отметил он.

По словам Юшкова, из-за санкций для российских компаний возрастут издержки при экспорте нефти. Необходимо будет удлинить цепочку посредников, которые контрактуют перевозки, считает он.

В результате компании, по оценке эксперта, «они получат, наверно, чуть меньше прибыли».

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

