Медведев назвал главный приоритет «Единой России»

Поддержка участников спецоперации и членов их семей — главный приоритет в работе «Единой России». Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе заседания федерального совета первичных отделений, его слова приводит ТАСС.

«Нет задачи важнее этой. Все остальное, даже очень важное, нам пришлось сдвинуть. Так устроена жизнь государства, так устроено общество. Нет ничего важнее», — сказал он.

Медведев отметил, что руководители первичных отделений партии находятся «на переднем крае общения» с семьями бойцов, ознакомлены с их проблемами и потребностями лучше других. Он подчеркнул, что именно организации первичного уровня играют ключевую роль в оказании помощи участникам спецоперации и их семьям.

В сентябре Медведев сообщил, что в России разрабатывают новые меры поддержки участников спецоперации. Кроме того, Медведев поручил депутатам обеспечить сохранение социальных льгот для детей военных и ветеранов на период после окончания школы и до поступления в университет.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2025 году.