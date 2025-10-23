Коц объяснил, почему Киев согласился на локальное перемирие в районе ЗАЭС

Киев пошел на локальное прекращение огня для ремонта Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку испугался последствий катастрофы, которая могла бы произойти в противном случае. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Издание напоминает, что 23 сентября украинские войска нанесли удар по линии электропередачи (ЛЭП), из-за чего ЗАЭС полностью лишилась внешнего питания и перешла на резервные дизель-генераторы, в случае отказа которых возник бы риск расплавления ядерного топлива. Катастрофа была бы аналогична «Фукусиме-1».

По мнению военкора, именно этот фактор стал решающим для Киева.

«Проблемы на Запорожской атомной электростанции грозят последствиями не только для России, но и для Украины», — объяснил Коц.

18 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта поврежденных ЛЭП. Работы, по оценкам руководства станции, займут около недели, безопасность энергетиков обеспечивают военные. В «Росатоме» ранее назвали решение о прекращении огня «непростым» и подчеркивали, что оно требует зеркальности со стороны Киева.

Ранее в Запорожской области произошли отключения электричества.