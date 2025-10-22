На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный аналитик заявил о демонстрации Россией готовности применить ядерное оружие

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Россия сегодня провела тренировку стратегических ядерных сил, показав готовность применить это оружие для обеспечения своей безопасности. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, — свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны», — сказал он.

Коротченко считает, что России больше не надо «никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей».

Аналитик отметил, что в запущенных носителях были «массогабаритные макеты», а не ядерные боеголовки. Тем самым проверялась готовность ядерной триады.

22 октября Кремль сообщил, что ракета «Синева» была запущена с атомного крейсера «Брянск» из акватории Баренцева моря, а баллистическая ракета «Ярс» стартовала с космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке. Помимо этого, к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Ранее в МИД России заявили, что политика НАТО ведет к ядерной войне.

