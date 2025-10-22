Навроцкий отдал на благотворительность свою скандальную квартиру

Президент Польши Кароль Навроцкий пожертвовал на благотворительность квартиру, в незаконном присвоении которой его подозревают. Об этом сообщает издание Fakt.

Речь идет о квартире, скандал вокруг которой разгорелся во время избирательной кампании. Тогда во время встречи с гражданами страны он сообщил, что является владельцем лишь одной квартиры в Гданьске, где проживает с семьей.

Позже из его декларации выяснилось, что у Навроцкого есть еще одна квартира. Тот пояснил, что вторая квартира принадлежит пожилому человеку по имени Ежи, она была переписана на политика в обмен на «многолетнюю помощь». Позже журналисты выяснили, что мужчина, которому помогает президент, уже проживает в доме социальной помощи.

Прокуратура начала расследование. Вскоре выяснилось, что ситуация с квартирой изменилась.

«В земельной книге появилась новая запись. Семья Навроцких больше не владеет квартирой, которую они выкупили у пана Ежи. Жилье официально принадлежит христианскому благотворительному обществу», — говорится в материале издания Fakt.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий дал интервью радиостанции Zet, в котором прокомментировал скандал с публичным употреблением снюса и признался, что почти каждый день советуется с духом польского маршала Юзефа Пилсудского.

Ранее Захарова высмеяла общающегося с духом президента Польши.