На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Навроцкий отдал на благотворительность свою скандальную квартиру

Fakt: президент Польши отдал на благотворительность свою скандальную квартиру
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий пожертвовал на благотворительность квартиру, в незаконном присвоении которой его подозревают. Об этом сообщает издание Fakt.

Речь идет о квартире, скандал вокруг которой разгорелся во время избирательной кампании. Тогда во время встречи с гражданами страны он сообщил, что является владельцем лишь одной квартиры в Гданьске, где проживает с семьей.

Позже из его декларации выяснилось, что у Навроцкого есть еще одна квартира. Тот пояснил, что вторая квартира принадлежит пожилому человеку по имени Ежи, она была переписана на политика в обмен на «многолетнюю помощь». Позже журналисты выяснили, что мужчина, которому помогает президент, уже проживает в доме социальной помощи.

Прокуратура начала расследование. Вскоре выяснилось, что ситуация с квартирой изменилась.

«В земельной книге появилась новая запись. Семья Навроцких больше не владеет квартирой, которую они выкупили у пана Ежи. Жилье официально принадлежит христианскому благотворительному обществу», — говорится в материале издания Fakt.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий дал интервью радиостанции Zet, в котором прокомментировал скандал с публичным употреблением снюса и признался, что почти каждый день советуется с духом польского маршала Юзефа Пилсудского.

Ранее Захарова высмеяла общающегося с духом президента Польши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами