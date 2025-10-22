На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД сообщили, что стороны не приблизились к согласованию итогового документа по ДНЯО

Рябков: стороны не приблизились к согласованию итогового документа по ДНЯО
true
true
true
close
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Стороны не приблизились к согласованию итогового документа в рамках текущего обзорного цикла по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере, передает ТАСС.

«Три сессии подготовительного комитета в рамках текущего обзорного цикла показали, что мы не очень-то приблизились к согласованию итогового документа и в этот раз», — сказал Рябков.

11-я конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке (США), в штаб-квартире ООН, с 27 апреля по 22 мая 2026 года. Ее председателем выбран Вьетнам.

Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и КНДР.

Основной проблемой с точки зрения контроля за соблюдением ДНЯО является то, что один и тот же процесс — обогащение урана — может быть использован как для получения ядерного топлива для АЭС, так и в создании ядерной бомбы. Выработка ядерных материалов для бомбы может осуществляться тайно, под видом производства ядерного топлива (в чем подозревают Иран) — или, как в ситуации с Северной Кореей, государство-участник договора может просто выйти из него.

В июле сообщалось, что из ДНЯО может выйти Иран.

Ранее в ООН потеряли важные документы о переговорах СССР и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами