В МИД сообщили, что стороны не приблизились к согласованию итогового документа по ДНЯО

Стороны не приблизились к согласованию итогового документа в рамках текущего обзорного цикла по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере, передает ТАСС.

«Три сессии подготовительного комитета в рамках текущего обзорного цикла показали, что мы не очень-то приблизились к согласованию итогового документа и в этот раз», — сказал Рябков.

11-я конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке (США), в штаб-квартире ООН, с 27 апреля по 22 мая 2026 года. Ее председателем выбран Вьетнам.

Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и КНДР.

Основной проблемой с точки зрения контроля за соблюдением ДНЯО является то, что один и тот же процесс — обогащение урана — может быть использован как для получения ядерного топлива для АЭС, так и в создании ядерной бомбы. Выработка ядерных материалов для бомбы может осуществляться тайно, под видом производства ядерного топлива (в чем подозревают Иран) — или, как в ситуации с Северной Кореей, государство-участник договора может просто выйти из него.

В июле сообщалось, что из ДНЯО может выйти Иран.

Ранее в ООН потеряли важные документы о переговорах СССР и США.