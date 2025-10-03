На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша направила свои войска на границы с двумя европейскими государствами

Бюро нацбезопасности: президент Польши направил войска к границам ФРГ и Литвы
true
true
true
close
Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился направить войска к границам Германии и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Бюро национальной безопасности страны.

«Навроцкий подписал постановление от 3 октября 2025 года об использовании подразделений и частей вооруженных сил Республики Польша для оказания помощи пограничной страже», — говорится в сообщении.

Подразделения Вооруженных ил Польши будут находиться на границе с Германией и Литвой с 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года. Они будут обеспечивать порядок и безопасность в районе пунктов пропуска через госграницу.

1 октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил о готовности Варшавы и стран НАТО сбивать нарушившие воздушное пространство страны военные самолеты.

По его словам, «НАТО готово сбивать» самолеты, однако «каждое решение принимается командирами и пилотами после рассмотрения конкретной ситуации».

Косиняк-Камыш подчеркнул, что у командиров есть право принимать решения, которые будут «защищать Польшу». Военным дан «зеленый свет» в отношении самолетов, как в случае с беспилотниками, указал министр.

Ранее глава МИД ФРГ предостерег НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с БПЛА.

