Захарова сравнила главу МИД Польши Сикорского с Усамой бен Ладеном после угроз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «Усамой бен Сикорским» после его слов о подрыве нефтепровода «Дружба». Такую характеристику польскому дипломату она дала в комментарии ТАСС.

«Какие еще объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены?» — отметила она.

22 октября глава внешнеполитического ведомства Польши на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию венгерского коллеги Петера Сийярто выразил надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) добьются вывода из строя нефтепровода «Дружба».

Сикорский также выразил надежду, что Венгрия будет получать свою нефть через Хорватию, и оценил решение польского суда об освобождении гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Ранее в МИД Венгрии ответили на угрозы Польши принудительно посадить борт Путина.