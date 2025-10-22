На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа дата встречи президентов США и Бразилии

O Globo: Лула да Силва и Трамп встретятся в Малайзии 26 октября
Adriano Machado/Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава США Дональд Трамп встретятся в Малайзии 26 октября. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на помощников бразильского лидера.

По данным журналистов, встреча состоится в день открытия саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который примет Малайзия.

После переговоров с Трампом президент Бразилии Жаир Болсонару также проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, до начала саммита АСЕАН Лула да Силва совершит государственный визит в Индонезию.

30 июля Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. В результате ее принятия общий размер пошлин на товары из латиноамериканской страны достиг 50%.

В Вашингтоне объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Кроме того, повышение пошлин производится в связи с «политически мотивированным» судом, проходившим над экс-президентом Жаиром Болсонару.

Ранее в Бразилии сообщили о потеплении в отношениях с США.

