На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстония может открыть посольство в Азербайджане

Глава МИД Эстонии Цахкна предложит открыть посольство в Азербайджане
close
Depositphotos

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что выступит в правительстве с инициативой открыть посольство в Баку. Об этом сообщает пресс-служба эстонского МИД.

«Я внесу в правительство предложение преобразовать нынешнее представительство Эстонии в Баку в посольство», — сказал он.

По словам эстонского министра, Азербайджан является для них важным партнером, а открытие посольства позволит укрепить двусторонние отношения. Кроме того, он отметил, что эстонские компании заинтересованы сотрудничестве с Баку.

Сообщается, что в ходе встреч с азербайджанским лидером и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым затрагивалась тема безопасности в Балтийском море, а также улучшение отношений между Азербайджаном и Арменией и украинский кризис. Глава МИД Эстонии подчеркнул, что поддержание стабильной ситуации на Южном Кавказе гарантирует безопасность всей Европы.

Ранее Россия и Азербайджан начали переговоры о возобновлении работы Русского дома в Баку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами