В Госдуме заявили о наличии в Европе здравых сил по вопросу урегулирования на Украине

Депутат Журова: в Европе есть здравые силы, делающие предложения по Украине

В Европе сохраняются здравые политические силы, открыто высказывающие предложения по урегулированию конфликта на Украине, даже если они вызывают неоднозначную реакцию. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразила депутат Государственной думы Светлана Журова.

Поводом для комментария стало заявление члена финской партии «Альянс свободы» Арманда Мемы о необходимости признания новых границ России по примеру Косово для прекращения конфликта.

«Если бы было больше таких высказываний, то можно было бы создать под руководством, например, президента США Дональда Трампа, европейскую организацию, члены которой смогут вместе проговорить все важные моменты по урегулированию», — отметила Журова.

По ее словам, такая структура позволила бы выработать единую позицию Европы, которую Трамп мог бы учитывать в качестве медиатора на трехсторонних переговорах.

21 октября издание The European Conservative писало, что Европейскому союзу придется согласиться с любыми условиями урегулирования конфликта на Украине, которые предложит американский президент Дональд Трамп.

