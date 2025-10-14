На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр столицы Перу ушел в отставку, чтобы баллотироваться в президенты

Reuters: мэр Лимы ушел в отставку для участия в президентских выборах Перу
David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Перу мэр Лимы Рафаэль Лопес Алиага объявил об отставке, чтобы принять участие в выборах президента страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Алиага стал первым официально заявившим о намерении баллотироваться на высший государственный пост и уже участвовал в президентской кампании ранее. О своем намерении также заявил губернатор региона Ла-Либертад, бизнесмен и миллионер Сесар Акунья, который вслед за Алиагой покинул должность.

Согласно избирательному законодательству Перу, чиновники, планирующие участие в президентской гонке, обязаны уйти в отставку не позднее чем за шесть месяцев до голосования.

По данным соцопросов, уровень поддержки бывшего мэра столицы оценивается в 10%, тогда как у Акуньи — около 2%. При этом 39% избирателей пока не определились с выбором.

Президентские выборы в Перу назначены на 12 апреля 2026 года. Действующая глава государства Дина Болуарте была отправлена в отставку после процедуры импичмента, последовавшей за скандалом вокруг увеличения ею собственной зарплаты до $10 тыс.

Ранее президент США Дональд Трамп случайно опубликовал призыв преследовать его оппонентов.

