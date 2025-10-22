На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что комитет сената страны поддержит три антироссийских законопроекта

Axios: комитет сената США поддержит три антироссийских законопроекта 22 октября
true
true
true
close
Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Комитет сената Соединенных Штатов по международным отношениям поддержит три антироссийских законопроекта 22 октября. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на законодателей и советников.

«В среду комитет сената по международным отношениям готовится принять три законопроекта, которые направлены на усиление давления на Россию», — отмечается в публикации.

По информации портала, первый законопроект предполагает внесение Штатами России в список стран — спонсоров терроризма, второй — введение экономических санкций в отношении Китая.

Согласно Axios, третий законопроект предусматривает передачу Украине каждые 90 дней хранящихся в Соединенных Штатах российских активов, заморозку которых РФ не раз называла воровством.

Накануне спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что республиканцы в конгрессе «с большим аппетитом» рассматривают возможность введения жестких санкций против России.

Ранее в США заявили о повышенном интересе Белого дома к санкциям против России.

