В США заявили, что комитет сената страны поддержит три антироссийских законопроекта

Комитет сената Соединенных Штатов по международным отношениям поддержит три антироссийских законопроекта 22 октября. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на законодателей и советников.

«В среду комитет сената по международным отношениям готовится принять три законопроекта, которые направлены на усиление давления на Россию», — отмечается в публикации.

По информации портала, первый законопроект предполагает внесение Штатами России в список стран — спонсоров терроризма, второй — введение экономических санкций в отношении Китая.

Согласно Axios, третий законопроект предусматривает передачу Украине каждые 90 дней хранящихся в Соединенных Штатах российских активов, заморозку которых РФ не раз называла воровством.

Накануне спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что республиканцы в конгрессе «с большим аппетитом» рассматривают возможность введения жестких санкций против России.

Ранее в США заявили о повышенном интересе Белого дома к санкциям против России.