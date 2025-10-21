На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что Европа начала готовиться к войне с Россией задолго до СВО

Депутат Соболев: Европа начала готовиться к войне с Россией задолго до старта СВО
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Европа начала готовиться к войне с Россией задолго до начала СВО. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.

«Европа начала подготовку к войне задолго до начала СВО. Они разрабатывали проекты новых промышленных, оборонных заводов, разрабатывали планы восстановления своих вооруженных сил. Деньги для этого предназначали», — заявил Соболев.

Он предположил, что «поражение, которое было нанесено 80 лет назад и закончилось водружением флага над Рейхстагом» может психологически сказываться на находящихся у власти внуках проигравших. Они хотят реванша, считает политик.

По его словам, в Европе посчитали, что к 2030 году готовится война с Россией. К этой дате необходимо достичь целей СВО и «объединить русский мир» в единое союзное государство.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что европейские страны — члены НАТО ведут активную подготовку к войне с РФ. По его словам, Европа «никак не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям» и не хочет, чтобы на континенте установился прочный мир.

Ранее Макрон высказался о территориальных уступках со стороны Украины.

