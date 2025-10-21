На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине досрочно прекратили полномочия депутата, подозреваемого в сокрытии 4 млн грн

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Колесник
РИА Новости

Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Анны Колесник, которая подозревается в недостоверном декларировании имущества. Об этом сообщило украинское агентство УНН.

Ранее Колесник написала заявление о сложении депутатских полномочий.

Голоса за прекращение ее полномочий отдали 262 депутата Рады.

В мае 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении Колесник в связи с внесением недостоверных данных в декларацию за 2020 год. Следствие установило, что она не задекларировала расположенный на принадлежащем ей земельном участке объект недвижимости — тогда речь шла о недостроенном доме площадью более 167 кв. м под Киевом. До этого Высший антикоррупционный суд Украины вынес Колесник приговор по делу о декларировании недостоверных сведений.

Кроме того, нардепу сообщали о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию на более чем 4,4 млн грн. Она не внесла сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиля.

Ранее секретаря горсовета на Украине уволили после просьбы «не смотреть на него как ведьма».

