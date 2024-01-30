Секретаря горсовета на Украине уволили после просьбы «не смотреть на него, как ведьма»

Секретарь Коломыйского горсовета Ивано-Франковской области Украины уволен после того, как попросил женщину-депутата «не смотреть на него, как ведьма». Об этом сообщает «Страна.ua».

Депутат, чье имя не называется, обратилась с жалобой к Уполномоченному Верховной рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.

30 января в своем Telegram-канале омбудсмен заявил, что «по информации, распространенной в СМИ, во время заседания Коломыйского городского совета в ноябре прошлого года секретарь этого совета употребил высказывания, унижающие женщину, (…) после чего было открыто производство по этому делу».

Обе стороны конфликта были приглашены на заседание комиссии по этике, где дали свои разъяснения. Решением комиссии полномочия секретаря Коломыйского городского совета досрочно прекращены.

«Любой вид дискриминации — это нарушение прав человека!» — написал омбудсмен.

27 декабря уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец раскритиковал закон о мобилизации.

Ранее омбудсмен Рады рассказал об итогах проверки военно-врачебных комиссий.