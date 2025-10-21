На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главу Оксфордского дискуссионного клуба отстранили за глумления над убийством Кирка

Главу Oxford Union Абараонье сняли с должности после глумления над Кирком
true
true
true
close
Depositphotos

Президент Оксфордского дискуссионного клуба (Oxford Union) 20-летний Джордж Абараонье отстранен от должности после вынесенного ему вотума недоверия на фоне глумливых комментариев в соцсетях об убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

В ходе голосования 1 229 членов Oxford Union, объединяющего студентов Оксфордского университета, высказались за отставку Абараонье. Против отстранения проголосовал 501 человек. Для принятия решения требовалось квалифицированное большинство — две трети голосов, то есть около 1 150.

Как отмечается, комментарии Абараонье, назначенного на должность в январе 2026 года, привели к «финансовый хаосу», поскольку доноры клуба приостановили пожертвования превышающие 500 тысяч фунтов ($670 тысяч), а известные личности — включая бывшую премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, американскую журналистку Кэндис Оуэнс, модельера Кельвина Кляйна и теннисистку Серену Уильямс — отказались выступать на мероприятиях Oxford Union.

Газета подчеркнула, что сам Абараонье, участвовавший в дебатах с Кирком за несколько месяцев до его убийства, не согласился с результатами голосования и заявил, что оно прошло с процедурными нарушениями. Он обвинил в этом уходящего президента Oxford Union Мусу Харраджа. По словам Абараонье, он «остается избранным президентом в соответствии с правилами» дискуссионного общества, основанного в 1823 году.

Ранее Госдеп США аннулировал визы шести иностранцев, поддержавших расправу над Кирком.

Все новости на тему:
Убийство Чарли Кирка в США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами