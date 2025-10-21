Главу Оксфордского дискуссионного клуба отстранили за глумления над убийством Кирка

Президент Оксфордского дискуссионного клуба (Oxford Union) 20-летний Джордж Абараонье отстранен от должности после вынесенного ему вотума недоверия на фоне глумливых комментариев в соцсетях об убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

В ходе голосования 1 229 членов Oxford Union, объединяющего студентов Оксфордского университета, высказались за отставку Абараонье. Против отстранения проголосовал 501 человек. Для принятия решения требовалось квалифицированное большинство — две трети голосов, то есть около 1 150.

Как отмечается, комментарии Абараонье, назначенного на должность в январе 2026 года, привели к «финансовый хаосу», поскольку доноры клуба приостановили пожертвования превышающие 500 тысяч фунтов ($670 тысяч), а известные личности — включая бывшую премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, американскую журналистку Кэндис Оуэнс, модельера Кельвина Кляйна и теннисистку Серену Уильямс — отказались выступать на мероприятиях Oxford Union.

Газета подчеркнула, что сам Абараонье, участвовавший в дебатах с Кирком за несколько месяцев до его убийства, не согласился с результатами голосования и заявил, что оно прошло с процедурными нарушениями. Он обвинил в этом уходящего президента Oxford Union Мусу Харраджа. По словам Абараонье, он «остается избранным президентом в соответствии с правилами» дискуссионного общества, основанного в 1823 году.

Ранее Госдеп США аннулировал визы шести иностранцев, поддержавших расправу над Кирком.