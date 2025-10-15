В США аннулировали визы нескольких иностранцев, «праздновавших» атаку на Кирка

Государственный департамент США аннулировал визы как минимум шести иностранцев, которые в социальных сетях выражали радость в связи с расправой над консервативным активистом Чарли Кирком. Об этом сообщило само американское внешнеполитическое ведомство, опубликовав соответствующее заявление в аккаунте на платформе X.

В тексте подчеркивается, что США не обязаны принимать иностранцев, выступающих за нападения на американцев.

«Госдеп продолжает выявлять владельцев виз, которые праздновали гнусную расправу над Чарли Кирком», — подчеркнули в ведомстве.

Заявление дополнено скриншотами постов шести иностранцев, критиковавших активиста и положительно отзывавшихся о нападении на него. В том числе среди них присутствуют граждане Аргентины и Германии.

Консервативный активист Чарли Кирк подвергся нападению 10 сентября 2025 года. В тот день он выступал в кампусе университета в американском штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров, пуля попала в шею. Кирка экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось. Спустя несколько дней правоохранители задержали подозреваемого — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин принес соболезнования семье Чарли Кирка.