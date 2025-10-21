В России назвали причину появления слухов о встрече Лаврова с Рубио

Информационные «вбросы» со стороны западных СМИ о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио будет переноситься или вообще не состоится, могут быть нужны для обеспечения безопасности. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Российская и американская стороны находятся сейчас в процессе согласования позиций и потому совершенно неудивительно, что встреча не может состояться быстро. Однако я не исключаю, что сам факт контактов Рубио и Лаврова или президентов Дональда Трампа и Владимира Путина будет замалчиваться или отрицаться американской и российской стороной, потому что вопросы безопасности никто не отменял», — сказал политолог.

Он напомнил, что инциденты с покушениями на жизнь американских политиков были неоднократно, а некоторые европейские страны уже высказались против пролета самолета президента Путина в их воздушном пространстве.

«Ситуация настолько накалена сейчас, что любые покушения на президентов или глав МИД — это совершенно реальная вещь. Так что дезинформация относительно встречи в Венгрии будет целенаправленно распространяться со всех сторон, и служит она скорее возможностью завуалировать дальнейшие действия Москвы и Вашингтона», — заключил Ордуханян.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в связи с новостью о якобы перенесенной встрече Лаврова и Рубио заявил, что Россия продолжит сталкиваться с попытками распространения дезинформации со стороны ресурсов западных стран. Рябков добавил, что встреча главы МИД РФ и Госдепартамента США пока «существует как идея».

Ранее Захарова прокомментировала слухи о том, что встречу Лаврова и Рубио отложили.