Посол Австралии в США извинился перед Трампом

Посол Австралии в США извинился перед Трампом за критику в его адрес
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Австралийский посол в Соединенных Штатах Кевин Радд принес извинения президенту США Дональду Трампу за критические высказывания в его адрес, которые он ранее размещал в социальных сетях. Об этом сообщило австралийское издание The Australian.

По информации издания, извинения последовали после двусторонней встречи Трампа с австралийским премьер-министром Энтони Альбанезе, состоявшейся 20 октября в Вашингтоне.

Во время совместной пресс-конференции, посвященной итогам переговоров, Трампу задали вопрос о его мнении касательно австралийского посла, который в прошлом называл его «самым разрушительным» президентом в истории США. В ответ Трамп заявил, что «ничего не знает» об австралийском дипломате, однако предположил, что тот, «возможно, захочет извиниться».

«После завершения мероприятия Кевин Радд подошел к Трампу и извинился», — пишет The Australian.

Кевин Радд, в прошлом занимавший пост премьер-министра Австралии, был назначен послом в США в декабре 2022 года. В 2020 году, возглавляя Политологический институт Азиатского общества в Нью-Йорке, он неоднократно публиковал в социальной сети X критические комментарии и заявления в адрес Трампа. В своих постах он обвинял политика в том, что он «втаптывает Америку и демократию в грязь» и «преуспевает в разжигании разногласий, злоупотребляя христианством, церковью и Библией, чтобы оправдать насилие.

Ранее телеведущий Джимми Киммел отказался извиняться за шутку о Трампе.

