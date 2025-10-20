Венгрия не cтанет блокировать новый пакет санкций ЕС против России

Венгрия не намерена блокировать 19-й пакет санкций Европейского союза против Российской Федерации, поскольку добилась удаления из него мер, идущих вразрез с ее интересами. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает издание Euractiv.

«У нас нет... плана заблокировать его (19-й пакет. — «Газета.Ru»). Мы смогли убрать все те меры, которые пошли бы против нашего национального интереса», — сказал дипломат.

Издание также спросило у Сийярто, внес ли он вклад в дискуссии чиновников ЕС по поводу следующего пакета антироссийских рестрикций. Министр ответил на это, что не принимает участия «в безумных вещах». Вместе с тем он подчеркнул, что санкционная политика ЕС провалились.

В понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что главы министерств иностранных дел ЕС не достигли соглашения по 19-му пакету санкций против РФ. По ее словам, обсуждение антироссийских санкций продолжится на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 октября.

Ранее в ЕС предложили «унифицировать» антироссийские санкции.