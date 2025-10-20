Алиев и Токаев проведут переговоры в Казахстане

Казинформ: Алиев и Токаев встретились в Астане для переговоров

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев встретились в Астане для проведения переговоров. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Казинформ».

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил лидера Азербайджана в аэропорту Астаны», — говорится в сообщении.

На 21 октября запланированы переговоры и второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Документ состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Азербайджана и Армении к миру, но не фиксируют детали договоренностей. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава Белого дома тогда выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.