Медведчук заявил, что Зеленский пытался обмануть Трампа на переговорах

Бывший лидер запрещенной в Киеве партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытался обмануть американского лидера Дональда Трампа в ходе переговоров. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

Медведчук отметил, что Зеленский пытался представить Трампу «эфемерное наступление и несуществующую военную промышленность Украины» — Зеленский предложил Соединенным Штатам китайские беспилотники вместо современных вооружений, что также не вызвало доверия Вашингтона.

«Зеленскому в Вашингтоне не удалось обмануть Трампа, его выкинули с переговоров (...) он привез Трампу дырку от бублика и пытался ее задорого продать», — подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что Трамп играл с украинским президентом как «кошка с мышкой», поинтересовавшись, что тот думает о строительстве туннеля между США и РФ.

15 октября Медведчук говорил, что Зеленский собрался в Вашингтон, чтобы «продать там войну». Он сказал, что удары дальнобойным оружием по территории России в любом случае спровоцируют ответ, но украинскому лидеру «не впервой танцевать на костях».

Ранее Путин раскрыл, как Россия ответит на поставку ракет Tomahawk Украине.

